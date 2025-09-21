időjárásőszlehűlés
Búcsúzhatunk a 30 foktól: kedden megérkezik az ősz

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2025. 09. 21. 15:33
Varga Jennifer / 24.hu

Kedden megérkezik a nyugati országrészbe az a frontrendszer, amely hűvös időt hoz a kontinens nagy részére, írja az Időkép. Hétfőn még 30 fok feletti hőmérséklet várható, ám kedden már a nyugati, északnyugati tájakon már éreztetni fogja hatását a front.

Többfelé az eső is eshet majd, a hőmérséklet pedig jelentősen visszaesik, délután is legfeljebb 15-20 fok lehet majd.

Szerdán már máshová is megérkezik majd a hűvösebb levegő, délután 16-25 fok várható. Csütörtökön és pénteken a csapadékosabb tájakon 15 fok alatt maradhat a csúcshőmérséklet.

Délen, délkeleten csütörtökön még elérhetjük a 25 fokot, pénteken már csak kevés helyen lehet 20 foknál melegebb.

