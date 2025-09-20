Mennyi az annyi a közösségi médiában?

A DPK holnapjáról egyetlen közösségi médiás platformra vezet közvetlen hivatkozás: a Facebookra, ahol a Digitális Polgári Kör oldal jelenleg is üzemel. 3000 aktív követőt számlál, de úgy fest, nem sokat foglalkoznak a működtetésével, tekintve, hogy augusztus végi a legutolsó poszt.

Az oldalról bárki írhat véleményt, úgy tűnik, cenzúra nem működik a kormány ezen körében: több negatív véleménnyel is lehet találkozni, és az oldal névjegyében olvasható „50% ajánlja az oldalt” felirat sem néz ki túl jól DPK-szempontból.