Reagált Rogán Antal minisztériuma Toroczkai László vádjaira

Szűkszavú reakciót küldött lapunknak a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda a Toroczkai László által megfogalmazott vádakra. A Mi Hazánk elnöke csütörtökön közzétett videójában párttársával hangfelvételeket mutatott be, melyek szerintük azt igazolják, hogy Rogán Antal közrejátszhatott a végrehajtói kinevezésekben és a területleosztásokban.

A kabinetiroda mindezt úgy kommentálta:

Ez egy megalapozatlan pletyka és hazugság.

Toroczkai már hetekkel ezelőtt megígérte, hogy be fogják bizonyítani, hogy nem a végrehajtói kar bíróság előtt álló korábbi vezetője, Schadl György, hanem egy miniszter állt a végrehajtó maffia csúcsán. Az erről szóló hangfelvételeket tegnap hozta nyílvánosságra a párt: állításuk szerint azt igazolják, hogy a háttérben Rogán mozgathatta a szálakat, amit azok a végrehajtók is megerősítenek, akikkel a Mi Hazánk kapcsolatban áll. Köztük vannak olyanok is, akik elmondásuk szerint már az ügyészségen is tanúvallomást tettek.

Egyértelműen azt állítják, hogy Rogán Antal szerepe megkérdőjelezhetetlen a végrehajtók környékén

– jelentette ki a Mi Hazánk végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa, Fiszter Zsuzsanna a bizonyítékokat ismertető videóban, melynek részleteiről alábbi cikkünkben írtunk: