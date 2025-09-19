Három osztályvezetőt, tucatnyi orvost és ápolókat keresnek a keszthelyi kórházba

Súlyos munkaerőhiány van a keszthelyi kórházban a település polgármestere szerint. Tóth Gergely bejegyzésére egy olvasónk hívta fel a figyelmet, miután beszámoltunk arról, hogy Vácon orvos- és ápolóhiánnyal küzdenek.

A településvezető azt írta, hogy a balatoni város kórházában kéttucatnyi álláshirdetés van érvényben, a bejegyzés írásakor 16 orvost, 3 osztályvezetőt és több ápolót kerestek különböző osztályokra:

Osztályvezetőre van szükség a belgyógyászaton, a sürgősségin és az aneszteziológián.

Az intenzív, krónikus, rehabilitációs, ápolási és sürgősségi osztályokon nincs elég nővér.

A szülészet bezárt, a nőgyógyászaton nincs fekvőbeteg-ellátás, és van olyan szakrendelés, ahová már idén nem lehet időpontot foglalni.

A civilként megválasztott polgármester megjegyezte, hogy a Keszthelyi Kórház és a helyi politikai szereplők cáfolják a kritikus helyzetről szóló állításokat. Az intézmény szerint nincs több részleg veszélyben, a város országgyűlési képviselője pedig azt mondja, „riogatják” az embereket, és figyelmeztet, hogy ne dőljenek be bizonyos követeléseknek.

Tóth Gergely a bejegyzésben ismertette a követeléseket is, amelyeket „Keszthelyi Kórházminimumnak” neveztek el: a kórház teljes jogú működésének visszaállítása, új állandó igazgató kinevezése, új orvosok és szakdolgozók felvétele, a szülészet és a nőgyógyászati fekvőbeteg-ellátás újranyitása, a kritikus osztályok megerősítése, a rezidensprogram újraindítása, államilag támogatott lakásprogram indítása az egészségügyi dolgozóknak, valamint szakmai munkacsoport létrehozása a kórház megmentésére.