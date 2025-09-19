- Bemutatta a hangfelvételeit Toroczkai László, állítása szerint Rogán Antal is közrejátszhatott a végrehajtói kinevezésekben
- Reagált az ügyészség Toroczkai hangfelvételére: Már megy a nyomozás
- Orbán kezdeményezi az Antifa terrorszervezetté nyilvánítását
- Ruszin-Szendi Romulusz Orbánnak: Engem ön ne kisbarátomozzon
- Önkezével vetett véget életének Hódmezővásárhely rendőrkapitánya
- Már 2026 végén betilthatják az orosz cseppfolyós gáz importját az EU-ban
- Eltemették Kásler Miklóst – galéria
- A Fideszben suttogni se lehet azt, hogy „égünk tízzel”
A nap legfontosabb hírei – 2025.09.19.
Mohos Márton / 24.hu
Mohos Márton / 24.hu
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!