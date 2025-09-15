Iskolakezdéssel jön a vírusáradat: a nátha, az influenza és a koronavírus egyszerre terjed

A szeptemberi iskolakezdéssel és a gyerekek közösségbe való visszatérésével egyszerre indulhatnak terjedésnek a nátha, a koronavírus és az influenzaszerű megbetegedések, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) arra számít, hogy a következő pár hétben nőhet a koronavírusos esetek száma – számolt be az RTL Híradó.

A csatornának Késmárky András háziorvos azt mondta:

a közösséggel együtt gyakorlatilag mindenféle kórokozó megjelent most a palettán, van ebben egyszerű náthavírus, van benne covid, vannak benne influenzaszerű tünetek.

Az orvos szerint a koronavírus új variánsa is terjedhet a családban, a gyerekeknél enyhébb, a felnőtteknél viszont komolyabb tünetekkel. Ez elsősorban magas lázzal és erős, szúró érzetet keltő torokfájással jár, de csak rendkívül szélsőséges esetben okozhat súlyos megbetegedést.

Havasi Katalin házi gyermekorvos közben arra hívta fel a figyelmet, hogy érdemes már a legelső, kevésbé fájdalmas tünetek megjelenésekor azonnal fellépni bármelyik betegséggel szemben: például inhalálással, sós vizes orrspay-vel vagy gargarizálással, hogy egy-két héten belül ne alakulhassanak ki olyan szövődmények, mint a fülgyulladás vagy a légcsőhurut.

Az NNGYK adatai szerint a koronavírus örökítőanyagának szennyvízi koncentrációja enyhe emelkedésnek indult az elmúlt hetekben, a legmeredekebben Szekszárdon, Szolnokon és Tatabányán. A tisztiorvosi hivatal a fertőzések számának növekedésével számol, de járványtól még nem kell félni.