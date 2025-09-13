Fűszerpaprikával fizetett a drogért

Szeptember 2-án csaptak le a rendőrök arra a 48 éves pilisi férfira, aki a gyanú szerint kábítószer-terjesztő hálózatot irányított – olvasható a Rendőrség honlapján.

N. Sándor főként kristályt árult Vecsés és Pilis térségében; a díler hetente többször értékesített előre porciózott adagokat 5-10 ezer forintért.

A gyanúsítottat egy vecsési áruház parkolójában fogták el, miközben három adag tiltott szert adott át F. Norbertnek, aki 10 ezer forintot és 2,5 kg fűszerpaprikát adott cserébe.

Az elfogásban a TEK műveleti egysége is közreműködött; a rendőrök a díler és a fogyasztó mellett az N. Sándorral a helyszínre érkező ismerősének, Cs. Norbertet is előállították, aki korábban szintén aktívan részt vett a drog terjesztésében.

Az elfogást követő kutatások során N. Sándor két pilisi ingatlanához köthető helyszínen több mint 2 millió forint készpénzt, egy nagyértékű autót és ékszert foglaltak le. Emellett mobiltelefonokat, digitális mérlegeket és más eszközöket is találtak nála.

F. Norberttől a frissen átvett kristályos port, valamint a csere ellenértékét – 10 000 forintot és a fűszerpaprikát – foglaltak le.

A Monori Rendőrkapitányság az azóta letartóztatásban lévő N. Sándor ellen kábítószer-kereskedelem bűntette miatt, a szabadlábon védekező Cs. Norbert ellen szintén kábítószer-kereskedelem miatt, F. Norbert ellen kábítószer fogyasztása miatt folytatja az eljárást.

A rendőrségi tájékoztatás szerint N. Sándor volt a hálózat kulcsfigurája. Ő szervezte az átadásokat és tartotta a kapcsolatot a vásárlókkal is.