árpád hídforgalommal szembenvideósuzuki
Belföld

Videó: forgalommal szemben hajt fel egy suzukis az Árpád hídra

24.hu
2025. 09. 13. 07:13

A Bp-i Autósok Közössége tett közzé videót egy incidensről, ami akár tömegbalesettel végződhetett volna. A videón az látszik, hogy egy suzukis sofőr a forgalommal szemben hajtott fel az Árpád hídra.

Nem volt egyértelmű elsőre, hogy a suzukis forgalommal szemben jön-e vagy a másik oldalról jött át?! Szerintem nagy szerencse volt, hogy nem jött egy száguldozó autós, ami gyakori itt, mert akkor lehetett volna ebből egy nagy baleset is

– írta felvétel készítője.

Az Árpád hídon a 70 km/órás sebességhatár miatt különösen veszélyes minden ilyen manőver, hiszen a legkisebb hiba is tragédiához vezethet.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Zelenszkij: Lehet úgy reagálni egy orosz dróntámadásra, hogy a szövetségesek nem kapcsolódnak be a háborúba
Csak védőruhában engedték terepre a magyar kutatókat a fertőzött kullancsok miatt
Elfogták Charlie Kirk feltételezett gyilkosát
Oldalára borult kocsik, lezárt pálya: képeken a vonatkisiklás helyszíne
Egyenlőségjelet rajzoltak Lázár János és Charlie Kirk neve közé a batidai kastély előtt az aszfaltra, a miniszter a közösségi oldalán üzent vissza
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik