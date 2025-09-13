Videó: forgalommal szemben hajt fel egy suzukis az Árpád hídra

A Bp-i Autósok Közössége tett közzé videót egy incidensről, ami akár tömegbalesettel végződhetett volna. A videón az látszik, hogy egy suzukis sofőr a forgalommal szemben hajtott fel az Árpád hídra.

Nem volt egyértelmű elsőre, hogy a suzukis forgalommal szemben jön-e vagy a másik oldalról jött át?! Szerintem nagy szerencse volt, hogy nem jött egy száguldozó autós, ami gyakori itt, mert akkor lehetett volna ebből egy nagy baleset is

– írta felvétel készítője.

Az Árpád hídon a 70 km/órás sebességhatár miatt különösen veszélyes minden ilyen manőver, hiszen a legkisebb hiba is tragédiához vezethet.