Tarr Zoltán: Politikai értelemben valóban nem volt szerencsés, amit mondtam

A Fidesz az elmúlt hetekben elkezdett teljes erővel azzal kampányolni, hogy a Tisza Párt a kormányra kerülése esetén az egykulcsos személyi jövedelemadó helyett progresszív, háromkulcsos szja-rendszert vezetne be. Az ügyben nemzeti konzultációt is indítanak.

Mindezt arra alapozzák, hogy az etyeki Tisza Sziget egyik rendezvényén a párt gazdaságpolitikai szakértője, Dálnoki Áron megszavazta a közönséget arról, milyen adórendszert szeretnének, ami után kiderült, hogy a többség, köztük Dálnoki, a többkulcsos szja-t részesíti előnyben.

A szintén a fórumon tartózkodó Tarr Zoltán, a Tisza EP-képviselője erre elmondta, hogy a jelenlegi politikai helyzetben és közbeszédben nem lehet az adórendszerről vagy bármely más szakpolitikai kérdésről értelmesen beszélni, mert a tetszőleges témában elhangzottakat a kontextusából kiragadva fegyverként fogja ellenük fordítani a Fidesz. „Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell. Most nem lehet erről beszélgetni – már, itt most magunk között természetszerűleg lehet, és ha ez kikerül, akkor magyarázkodok, de annak se lesz semmi értelme. (…) Számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni, ezért mondjuk azt nagyon határozottan, nagyon sok mindent lehet, és kellene… választást kell nyerni, és utána mindent lehet” – mondta Tarr.

A 444 Strasbourgban érte utol a képviselőt, akitől megkérdezték, hibának tartja-e az elhangzottakat.

Politikai értelemben valóban nem volt szerencsés, amit mondtam. Nincsenek privát közegek, ezért nem lehet nagyobb elemzéseket úgy előadni, mintha az ember kizárólag azoknak beszélne, akik jóindulattal állnak hozzá. Ilyen értelemben biztosan hibáztam. De amit a mai magyar helyzetről mondtam, az szerintem megáll. Az ügyben pont az történt, amit mondtam

– válaszolta Tarr, aki elmondása szerint azt kívánta kifejezni, hogy a mostani közéleti helyzet annyira toxikus, hogy a dolgokról egyszerűen nem lehet beszélni. Reméli, hogy egy kormányváltás után újból lehetőség nyílik a párbeszédre akkor is, ha a vélemények nem egyeznek meg az adott témában.

Arra a kérdésre, hogy nem-e lehet aggasztó választóknak, ha azt hallják, hogy a választás után lehet majd csak beszélni bizonyos dolgokról, Tarr azt mondta, nem tart ettől.

A lemondását a botrány ellenére nem ajánlotta fel Magyar Péter pártelnöknek. „Ha valaki végignézi a felvételt, akkor látja, hogy ez egy normális, őszinte és világos beszélgetés volt arról, hogy az a miliő, amiben élünk, nem teszi lehetővé, hogy különböző gondolatokat ütköztessen az ember” – mondta.

Az ügyet szerinte a kormánymédia fabrikálta, ugyanis a Tisza az adócsökkentés pártja.

Arról, hogy mi hangzott a nemzetgazdaság állapotáról és gazdaságpolitikáról szóló beszélgetésen a kampány fókuszába állított etyeki Tisza Sziget-fórumon, az alábbi cikkünkben írtunk részletesen.