beregszászungvárbudapestbécs
Belföld

Ukrajna felé terjeszkedik a MÁV új, nemzetközi járataival

Jászai Csaba / MTVA
admin Kassai Zsigmond
2025. 09. 10. 19:19
Jászai Csaba / MTVA

Jelentős változások jönnek szeptember közepén a ukrán-magyar  vasúti határmenetben – derült ki a a MÁV-csoport közleményéből. A magyar állami vasúttársaság, az Ukrán Vasutak és az Osztrák Szövetségi Vasutak együttműködésének eredményeként és fejlesztéseknek köszönhetően Ungvár és Beregszász is bekapcsolódik az európai vasúti hálózatba – írták.

  • Szeptember 12-től naponta indulnak magyar szerelvények Kárpátalja székhelyére. A Tisza EuroCity vonat közvetlen eljutást biztosít Budapestről és Bécsből Ungvárra. Ungvárra a vonat kelet-európai idő szerint 22:35-kor érkezik, és reggel, helyi idő szerint 8:09-kor indul vissza.
  • A Záhonyból 9:55-kor induló vonat Beregszászra kelet-európai idő szerint 13:01-kor, Nagyborzsovára 13:16-kor érkezik magyar kocsikkal és mozdonnyal, magyar és ukrán vasúti személyzettel.
  • A Nagyborzsováról helyi idő szerint 14:05-kor, Beregszászról 14:23-kor induló vonat Záhonyba közép-európai idő szerint 15:24-kor fut be.

A fejlesztések jelentősen hozzájárulnak a térség közlekedési kapcsolatainak erősítéséhez, megkönnyítve az utazást mind a helyi lakosok, mind a turisták számára – fogalmazott a közlemény.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Bizalmatlansági indítványt nyújtott be Ursula von der Leyen ellen Orbánék európai pártcsaládja
Hatvanöt éves mindenki Mr. Darcyja, aki dadogós királyként nyert Oscart
Kvíz: tudod, hogyan szólnak a régi gyerekdalok?
Megpróbálta lekapcsolni a gépről, majd bicskával vágta át az intenzíven fekvő apja infúziójának csövét egy 13 éves fiú
Az oroszok szerint „nem tervezték” lengyel területen lévő célpontok megtámadását, Orbánnak üzent a lengyel külügyminiszter
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik