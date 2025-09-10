Ukrajna felé terjeszkedik a MÁV új, nemzetközi járataival

Jelentős változások jönnek szeptember közepén a ukrán-magyar vasúti határmenetben – derült ki a a MÁV-csoport közleményéből. A magyar állami vasúttársaság, az Ukrán Vasutak és az Osztrák Szövetségi Vasutak együttműködésének eredményeként és fejlesztéseknek köszönhetően Ungvár és Beregszász is bekapcsolódik az európai vasúti hálózatba – írták.

Szeptember 12-től naponta indulnak magyar szerelvények Kárpátalja székhelyére. A Tisza EuroCity vonat közvetlen eljutást biztosít Budapestről és Bécsből Ungvárra. Ungvárra a vonat kelet-európai idő szerint 22:35-kor érkezik, és reggel, helyi idő szerint 8:09-kor indul vissza.

A Záhonyból 9:55-kor induló vonat Beregszászra kelet-európai idő szerint 13:01-kor, Nagyborzsovára 13:16-kor érkezik magyar kocsikkal és mozdonnyal, magyar és ukrán vasúti személyzettel.

A Nagyborzsováról helyi idő szerint 14:05-kor, Beregszászról 14:23-kor induló vonat Záhonyba közép-európai idő szerint 15:24-kor fut be.

A fejlesztések jelentősen hozzájárulnak a térség közlekedési kapcsolatainak erősítéséhez, megkönnyítve az utazást mind a helyi lakosok, mind a turisták számára – fogalmazott a közlemény.