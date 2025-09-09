Letartóztatták a feleségét hónapok óta ok nélkül verő szekszárdi férfit

Letartóztatta a Szekszárdi Járásbíróság azt a kapcsolati erőszak bűntettével gyanúsított szekszárdi férfit, aki rendszeresen verte és terrorizálta a feleségét.

A Tolna Vármegyei Főügyészség lapunknak küldött közleménye szerint a 32 éves férfi hónapok óta bántalmazta mind fizikailag, mind lelkileg a feleségét. A nő az elmúlt héten tett bejelentést férje újabb erőszakos magatartásáról.

A nő számos esetről számolt be a nyomozóknak, amikor a férfi vita után vagy mindenféle indok nélkül ütlegelte. Felmerült a lehetősége annak is, hogy a férj lőfegyvert tart az otthonában, ezért a nyomozók a TEK-esek segítségét kérték az elfogásához. A lakásán tartott kutatás során légpuskát és gázriasztófegyvert találtak a rendőrök.

A 32 éves férfit testi sértés vétségével elkövetett kapcsolati erőszak bűntettével gyanúsították meg. Az elkövető elismerte, hogy rendszeresen bántalmazta a feleségét.

Az ügyészség álláspontja szerint a többszörösen büntetett előéletű, speciális bűnismétlő, egyúttal felfüggesztett börtönbüntetés próbaideje alatt álló gyanúsított esetében fokozottan fennáll a bűnismétlés veszélye, továbbá az, hogy szabadlábon hagyása esetén veszélyeztetné a bizonyítást. Az ügyben eljáró nyomozási bíró egyetértett az ügyészség indítványával és egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását.