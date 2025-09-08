Segítséget kért egy nő, akit módszeresen vert a férje – kivonult a TEK

A Terrorelhárítási Központ segítségével fogták el azt a 32 éves szekszárdi férfit, aki hónapok óta rettegésben tartotta a feleségét. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint egy helyi asszony kért segítséget a szekszárdi rendőröktől, miután megelégelte, hogy férje hónapok óta mind lelkileg, mind testileg bántalmazza.

A nő számos esetről számolt be a nyomozóknak, amikor a férfi vita után vagy mindenféle indok nélkül ütlegelte. Felmerült a gyanú arra is, hogy a férj nemcsak a felesége ellen követett el bűncselekményeket, illetve fegyvert is tart az otthonában, ezért a nyomozók a TEK-esek segítségét kérték az elfogásához. A lakásán tartott kutatás során légpuskát és gáz-riasztó fegyvert találtak a rendőrök.

A kapcsolati erőszak bűntettével gyanúsított férfit őrizetbe vették. Az elkövető elismerte, hogy rendszeresen bántalmazta feleségét. A férfi felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt követte el tettét, ugyanis korábban rendszeresen bántalmazta volt élettársát is. A szekszárdi nyomozók kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság a hétvégén el is rendelt.

