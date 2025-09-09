Orbán Viktor megöletését tervezte: rács mögött marad

A bíróság meghosszabbította a terhelt letartóztatását december 8-ig. A végzés nem végleges, írja a Szabad Európa. A férfit „emberölés előkészületének bűntettével” gyanúsítják, mert azt tervezte, hogy megöleti Orbán Viktor miniszterelnököt. Egy külföldi szerveren üzemeltetett honlapra regisztrált, hogy találjon egy bérgyilkost.

Júliusban olyan felhívást tett közzé, amely szerint akár forintban, akár más állam valutájában kész fizetni azért, hogy – megfogalmazása szerint „a lehető legjobb bérgyilkos” – megölje a Orbán Viktort.

A hatóságok azonosították, majd a Terrorelhárítási Központ közreműködésével elfogták. Augusztus 8-án letartóztatták. A kényszerintézkedést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben (IMEI) hajtják végre.

A fital a szüleivel él, egyetemet végzett. Nincs bejelentett munkahelye, rendszeres jövedelme, 2018 óta kap pszichiátriai kezelést. Büntetlen előéletű, de a bíróság szerint fennáll a bűnismétlés veszélye dühkitörései miatt. Azokat a politikai helyzet és egyéb igazságtalanságok váltják ki.A férfi azt mondta: ilyenkor maga ellen fordul, mást nem bánt. A bűncseleknény elkövetését beismerte, azt megbánta. Tettét meggondolatlansággal magyarázta.

A bíróság végzése nem végleges.