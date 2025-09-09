Hadházy Ákos elárulta, miért indul el a választáson

Magyar képviselő úr vagy félreért valamit, vagy nagyon is érti, csak valamiért szeretne engem a politikától távol tartani. Ha az előbbi, akkor tisztelettel jelzem itt is, mint ahogy megtettem már neki is: továbbra is szívesen beszélgetek erről vele személyesen. Például szeptember 27-én eljöhetne Hatvanpusztára. Bicskéről csak másfél óra könnyű séta, közben lehet antilopokat és zebrákat nézegetni!

– írja Hadházy Ákos a Facebookon Magyar Péternek címezve. Magyar a 24.hu-nak azt mondta, nem érti, miért akar Hadházy Ákos elindulni a választáson. Hadházy erre reagált, majd felsorolta, hogy szerinte miért akar elindulni.

A posztban azt írta:

Csúsztatás vagy félreértés, ha valaki azt állítja, hogy szerintem nem lehet választáson legyőzni a Fideszt. Én erről MINDIG azt mondtam, SZINTE lehetetlen, vagyis elvileg lehetséges, csak sokkal nehezebb, mintha a feltételek tiszták lennének. Lehetséges, hogy egy eddiginél jobb jelölt, a korábbinál nagyobb elégedetlenséget kihasználva nagyobb eséllyel indul, de azt állítani, hogy a győzelem ilyen feltételek mellett is biztos, sajnos önámítás vagy a választók félrevezetése.

Természetesen ugyanazért indulok ezen a nem fair választáson, mint az előző kettőn: hogy legitimitást, felhatalmazást kapjak az ellenzéki szavazóktól a munkámhoz. Mert ez szükséges a harc folytatásához.

Ezzel együtt nem tartom legitimnek sem a 2018-ban, sem a 2022-ben összeült parlamentet. Emiatt nem vettem részt annak munkájában és emiatt mondtam le a különböző parlamenti pozíciók által biztosított extra fizetésről. Mindenki másnak is azt javaslom: jó előre szabja meg a feltételeket, mikor ismeri el legitimnek a 2026-os parlamentet.

Egy illegitim parlament tagjaként – a korrupció elleni küzdelmen kívül – egyetlen legitim cél indokolhatja a mandátum felvételét: a tisztességes, valódi választások feltételeinek kikényszerítése. Sajnos ebben eddig nem jártam sikerrel, mivel csak kevesen értették meg ennek fontosságát – Magyar képviselő úr és pártja is deklaráltan elfogadja a jelenlegi játékszabályokat.

Ha a zuglói és erzsébetvárosi honfitársaink úgy döntenek, szükség van a munkámra továbbra is, akkor a következő ciklusban két dolgot szeretnék tenni: ellenzéki győzelem esetén a szabadrablás felelőseinek bíróság elé juttatásáért, a lopott vagyon minél nagyobb részének visszaszerzésért, de leginkább a jövőbeli korrupció megnehezítéséért szeretnék dolgozni.

Ha – ne így legyen – a jelenlegi hatalom maradna, akkor a feladatom továbbra is a tisztességes választásokat kikényszerítő ellenállás megszervezése lenne. Megtanultam, hogy ebben a pártoktól nem nagyon remélhetek segítséget, de nem adom fel, hogy ennek szükségességéről megpróbáljam majd meggyőzni Magyar képviselő urat.