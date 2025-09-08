Magyar Péter nem érti, hogy Hadházy Ákos miért akar elindulni a választáson

A nyilvánosságtól kettős kordonfallal, rendőrökkel és biztonsági emberekkel izolálták Kötcsén Orbán Viktort és holdudvarát, a sajtó az érkezőkkel sem tudott beszélni itt. A fideszes pikniktől pár száz méterre Magyar Péter kampánynyitó gyűlést tartott, amelyen bemutatták a Tisza Párt új szakértőit. Az ellenzéki politikusokat és szimpatizánsaikat arról kérdeztük, hogy mit szimbolizál Balatonőszöd és Kötcse, hogy lehetséges-e az együttműködés Hadházy Ákossal.