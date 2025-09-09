Az „E-rollerrel behajtani tilos”-tábla is bekerülhet az új KRESZ-be

Egy új tiltótábla is bekerülhet a kormány által hamarosan bevezetni tervezett új KRESZ-be – derül ki Szombathely polgármesterének keddi Facebook-bejegyzéséből.

Nemény András azt írta, hogy a vasi megyeszékhelyen, de főleg a csak gyalogos közlekedésre kijelölt Fő téren egyre nagyobb problémát okoznak a száguldozó elektromos rollerezők.

A jelenleg hatályos KRESZ nem nevesíti az elektromos rollert, mint közlekedési eszközt, nem létezik elektromos rollerrel behajtani tilos tábla sem, így ezen jogi szabályozás hiánya miatt városunk nem tudja kitiltani a rollereseket a gyalogos-övezetekből és a rendőrség, valamint társszervei sem tudnak fellépni a gyalogos övezetben közlekedő elektromos rollert használókkal szemben,

hívta fel a figyelmet az ellenzéki polgármester. Ezért levélben fordult fideszes kaposvári kollégájához, Szita Károlyhoz, aki egyben a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, hogy az e-rollerekkel kapcsolatos szabályok megalkotásánál hívja fel Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár figyelmét az „elektromos rollerrel behajtani tilos” tábla szükségességére.

Úgy tűnik, a kérés sikeres volt, ugyanis Nemény azt írta:

Elnök úr a minap arról tájékoztatott, hogy a minisztérium pozitívan viszonyult a felvetésemre és ígéretet kaptam arra, hogy az új KRESZ-szabályok társadalmasításába az »elektromos rollerrel behajtani tilos« tábla is felvételre kerül.

Nemrégiben éppen Kaposváron történt egy súlyos baleset, amelyben egy e-rollerrel nagy sebességgel közlekedő 13 éves lány szenvedett életveszélyes sérüléseket.