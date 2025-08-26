Életveszélyesen megsebesült egy elektromos rollerrel közlekedő kamaszlány Kaposváron – videó

Súlyos baleset történt a hétvégén Kaposváron, amelyben életveszélyesen megsebesült egy 13 éves lány – közölte a rendőrség.

A tájékoztatás szerint augusztus 24-én 23 óra körül a somogyi megyeszékhelyen, a Zárda utcában több fiatalkorú közlekedett nagy teljesítményű elektromos rollerekkel a Kossuth tér irányába, amikor egyikük elesett. Társai odasiettek hozzá és értesítették mentőszolgálatot, majd ezt követően közülük négyen elrejtették a rollereket a Zárda közben – mivel tisztában voltak azok szabálytalan használatával –, majd gyalogosan visszatértek a sérülthöz.

A helyszínre érkező rendőröknek pedig azt mondták, hogy épp arra sétáltak, amikor megtörtént a baleset, azonban később beismerték, hogy ők is rollerrel közlekedtek.

A balesetet szenvedő kamaszlányt – aki nem rendelkezett vezetői engedéllyel és bukósisakot sem viselt – életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. A mellékelt képeken az látszik, hogy a roller 50-nel ment.

Három fiatal ellen szabálysértési eljárás indult engedély nélküli vezetés miatt, míg negyedik társuk ellen büntetőeljárás, tekintettel arra, hogy korábban már eltiltották a vezetéstől. Az eset körülményeit a Kaposvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya vizsgálja.

A rendőrség kitért arra is, hogy a közösségi médiában többen annak adtak hangot, hogy nem értik, egy ilyen helyzetben miért „büntet” a rendőr. Ezzel kapcsolatban elég határozott álláspontot fogalmaztak meg a közleményben, és arra is utaltak, hogy a 45 km/óra sebességre képes rollerek segédmotornak minősülnek, és csak 14 év felettiek használhatják:

Felügyelet nélkül éjjel 11 órakor biztosan semmi keresnivalója nincs a gyerekeknek az utcán, pláne nem védőfelszerelések nélkül olyan, nagy teljesítményű elektromos rollerekkel, amiknek a vezetése már engedélyhez kötött!