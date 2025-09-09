Börtönkosztot esznek a gyerekek Balmazújvárosban a politikai csatározások miatt

A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet biztosítja átmenetileg a napi étkezést Balmazújváros 11 közintézményében – közölte kedden a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága.

A szükségintézkedés az MTI szerint három általános iskolát, öt óvodát és két bölcsődét érint.

A múlt héten, alig pár nappal az iskolakezdést követően szűnt meg a közétkeztetés a Hajdú-Bihar megyei városban, miután a helyi képviselő-testület képtelen volt elintézni egy szabályosan lefolytatott közbeszerzést. Múlt szerdán emiatt a közétkeztető cég már csak vajas kenyeret biztosított a gyerekeknek, máshonnan viszont nem lehetett bevinni élelmiszert az iskolákba és óvodákba. Csakhamar közbelépett a Belügyminisztérium is, amelyik először a tankerületi központra hárította a közétkeztetés megszervezését.

Mostanra úgy tűnik, hogy börtönkoszttal sikerül áthidalni a tarthatatlan állapotot.

A közétkeztetést Balmazújvárosban eddig egy kaposvári székhelyű cég, a Szakácstündér Kft. szolgáltatta, amely országszerte számos más helyen is végez hasonló tevékenységet. A cég ügyvezetője, Varga Józsefné múlt kedden levélben tájékoztatta a balmazújvárosi önkormányzatot, hogy szeptember 3-tól kezdve törvényesen nem tudja biztosítani a szolgáltatást a közbeszerzési eljárás elmaradása miatt.

A balmazújvárosi önkormányzat az idén februárban tett közzé új ajánlati felhívást a közétkeztetés megszervezésére, ám a közbeszerzési eljárást azóta sem sikerült lezárni. A történteket magyarázhatja az is, hogy hajdú-bihari város képviselő-testületében a tavalyi önkormányzati választások óta mandátumegyenlőség alakult ki. A Fidesz–KDNP a polgármesterrel együtt, valamint az ellenzéki Közösen Balmazújvárosért Egyesület is 6-6 képviselővel van jelen a testületben.

A városi közétkeztetés ügyében azóta újabb rendkívüli testületi üléseket hívtak össze, de dönteni továbbra sem tudtak a képviselők.

Makula György ezredes, a BvOP kommunikációs főosztályának vezetője az MTI-nek elmondta: a következő időszakban a tiszalöki büntetés-végrehajtási intézet gondoskodik arról, hogy a Balmazújvárosban található bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó közel 1400 kisgyermek mindennap tápláló és finom ételt kapjon. Hozzátette: az intézeti konyha napi háromszori, illetve néhány intézményben napi négyszeri étkezést biztosít a gyerekeknek, amelyből az előírásoknak megfelelően egy meleg étel. A tiszalöki börtön nemcsak az ételek előállítását, hanem a kiszállítást is vállalta.

A gyermekek étkeztetése mellett a fogvatartottak élelmezése sem szenved csorbát, részükre is biztosítjuk a napi háromszori étkezést

– közölte a büntetés-végrehajtási szervezet kommunikációs főosztályának vezetője.