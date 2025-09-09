50 millióval húzta le ismerőseit, akik elhitték, hogy végrehajtás alatti ingatlanokhoz jutnak olcsón

Végrehajtás alatt álló ingatlanok olcsó megvásárlásának, illetve kedvezményes bankhitelrendezés ígéretével csaknem 50 millió forintot csalt ki ismerőseitől egy kiskunfélegyházi férfi.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség közleménye szerint a férfi első áldozata 2022 őszén egy kecskeméti ismerőse volt, akivel elhitette, hogy végrehajtási eljárás során, „csomagban” olcsón tud ingatlanokat szerezni, és így őt is kedvező áron tudja lakáshoz juttatni.

A terhelt megmutatott a sértettnek egy olyan ingatlant, amely sosem volt az övé, végrehajtás alatt sem állt, és annak eladására sem volt jogosult. Miután megegyeztek, az ismerős két részletben 28 millió forintot átutalt a férfinak, és „biztosítékul” a felek ügyvéd előtt kölcsönszerződést is kötöttek.

A vádlott ezután hónapokon át ígérgette ismerősének, hogy aláírják az ingatlanról szóló adásvételi szerződést, erre azonban nem került sor. A férfi egy másik régi ismerősétől 5,6 millió forintot csalt ki szintén végrehajtás alatt álló ingatlan kedvező megvásárlásának lehetőségét ígérve. Az ügy további két sértettjének járműre, illetve ingatlanra felvett hitel kedvező lezárásához ígért valótlanul segítséget.

Egyiküktől több részletben 6,6 millió forintot, a másiktól 10 millió forintot csalt ki. A vádlott ígérete ellenére hitelügyintézést egyik esetben sem folytatott. Az áldozatok a káruk megtérítése érdekében polgári jogi igényt jelentettek be. Az ügyészség letöltendő szabadságvesztést kért a négy rendbeli, jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével vádolt férfira azzal, hogy kötelezzék a kár megtérítésére.

