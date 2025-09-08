Takács Péter egészségügyi államtitkár szerint egyik fiát „közpénznek” csúfolják az iskolában

Hosszú interjút adott az egészségügyi államtitkár az Indexnek. Takács Péter egyik fő üzenete az volt, hogy a magyar egészségügy sokkal jobb állapotban van, mint ahogy azt a „balliberális média” be akarja állítani. Szerinte sokkal rosszabbnak gondolják az egészségügyi ellátást, akik csak a balliberális médiában hallottak vagy olvastak róla, mint akik ténylegesen részt vettek benne. Igaz, azt elismerte, hogy bőven van még munka.

Az államtitkár szerint az egészségügy minőségének érzete és a tapasztalat közti óriási szakadék szerinte főként az ellenzék és a sajtó hangulatkeltésének eredménye, de elismerte, hogy a kormányzati egészségügyi vezetők kommunikációs hibája is. A politikus furcsállta, hogy az egészségügyben nem az a szenzáció, hogy jól működik valami, hanem amikor rémtörténeteket mutatnak be – „8 évre kapott időpontot”, „a harmadik kórház küldte el, és még mindig nem látták el” – ehhez hasonló címek vannak, ez egyfelől érthető, hiszen erre többen kattintanak rá – tette hozzá.

A kórházi problémák közül külön kitért a vécépapír-hiányra, amellyel kapcsolatban Takács szerint szélmalomharcot folytat az egészségügyi vezetés. „Hiába van a legjobb rendszer, ha kirakják a vécépapírt, lehet, hogy 5 perc múlva már nincs ott. Kórházigazgató koromban volt egy őrült esetünk – valaki minden hónapban ellopta a gyereksebészet WC-ülőkéjét. Minden áldott hónapban!” – mondta az egészségügyi államtitkár, aki szerint a legjobb vezetés mellett is mindig lesz olyan pillanat, amikor valahol épp kifogy valami. Közölte:

lehetetlenség, hogy minden pillanatban, minden mosdóban legyen WC-papír. Ez matematikai képtelenség. De a túlnyomó többségében van, mert az emberek dolgoznak, folyamatosan pótolják.

Mint mondta, facebook-posztjai és kommentjei rengeteg röhögős fejet kapnak. Szerinte a tiszás belső fórumokon „röhögő fej kommandót” állítottak rá: ha posztol, kamuprofilok tucatjait küldik rá. „Ez digitális bolsevizmus – egy hangos kisebbség megpróbálja elhitetni, hogy ők a többség” – fogalmazott.

Elmondta, hogy a vádakkal ellentétben nincs otthon nyolcmilliárd forintjuk. Visszautasítja Kulja András tiszás EP-képviselő korrupciós vádjait, mely szerint milliárdokat kaszáltak a lélegeztetőgép-beszerzéseken Takácsék. Emiatt büntetőfeljelentést tett Kulja ellen rágalmazásért, amit polgári per is követhet kártérítési igénnyel.

Takács azt állítja, hogy családját folyamatos támadások érik, amelyek már olyan mértéket öltöttek, hogy a nagyobbik fiát inkább kiíratta a XII. kerületi általános iskolájából. Erről szólva azt mondta,

A nagyobbak érzékelik jobban, a 15 éves lányom is megtapasztalta, aki egyébként már büszke MCC-s diák, ott végre megtalálta a közösségét. De a legsúlyosabban a nagyfiamat érintette. Ki kellett íratnom a XII. kerületi általános iskolából, mert rendszeresen zaklatták. »Apád lop«, »rohadjatok meg«, »szétlopjátok az országot« – hetekig, sőt hónapokig hallgatta ezt a gyerek. Megbeszéltük, és mondtam neki, hogy ezt ne viselje tovább, keressünk másik iskolát. Most már konszolidáltabbak a körülmények.

Az államtitkár egy példát is hozott a fiát ért támadásra. Azt mondta:

Fociztak az iskolában. Az egyik tízéves gyerek elesett, a fiam odament segíteni, nyújtotta a kezét. A másik gyerek meg ellökte a felé kinyújtott kezét és rászólt: »Húzzál innen, te fideszes g***! Takarodj, olyan nagyképű vagy, mint az apád! Az egész családotok az, pedig csak Orbán csicskái vagytok«. Egy tízéves gyerek mondta ezt, akinek egyébként egy ellenzéki újságíró az apja.

Hozzátette, a középső fia például, amikor „közpénznek” csúfolják, csak nevet rajtuk. „Ő kemény gyerek, lepereg róla, nem hagyja, hogy elrontsák a kedvét.”

A politikus beszélt a kórházi klímák ügyéről is. Szerinte ez nehéz kérdés, de dolgoznak rajta, folyamatosan milliárdokat költenek rá. Szerinte nincs is olyan nagy probléma, és élesen kritizálta Magyar Péter, valamint a Tisza Párt tavalyi akcióját, amikor a kórházakban hőmérőkkel mérték, mennyire meleg van:

A tavalyi »kórház-hőmérőzős roadshow« húzta ki nálam a gyufát. Olyan igazságtalanul bántják a magyar egészségügyet, amit nem hagyhatok szó nélkül. […] A tavalyi egy extrém hőhullámokkal sújtott nyár volt, és relatíve sok klímaleállás mellett is, a tervezett 64 ezer műtétből mindössze 196-ot kellett elhalasztani – ez a műtétek alig 4 ezreléke. A sajtó ezt mégis felhabosította, hangulatot keltett, világvégét kiáltott.

Beszélt arról is, hogy a kórházi étkezés teljesen átalakul, minőségbeli ugrás következik, a tervek szerint helyi termelők friss ételei kerülhetnek a tálcákra.

Az Index szerint egyetlen egészségügyi államtitkárt sem támadtak annyira vehemensen korábban, mint Takácsot, megemlítve, hogy az államtitkárnak nincs orvosi szakvizsgája. Erre azt mondta, hogy a lengyel és a holland egészségügyi miniszter még csak nem is orvos. Az ír sem, ő egy mérnök. Ugyanakkor nem árt, ha van egy orvosi diplomája az embernek, mert akkor szakmai témákban nem tudják megvezetni.

Szóba került az is, hogy Takács nem tud jól angolul. Az államtitkár szerint a baloldal azt állítja, hogy egyáltalán nem tud angolul. Ehhez képest középfokon – mint mondta – tud kommunikálni,

Egyébként heti két angol órám van, folyamatosan fejlesztem magam, szeretném felsőfokra vinni a tudásom

– tette hozzá.

A politikus felesége is szóba került. Takács azt mondta,

A feleségem valóban 2006-ban Szijjártó Péter alelnöke volt a Fidelitasban. Kevesen tudják, de a feleségemet a Fidelitasban ismertem meg – én voltam az egészségügyi kabinet vezetője, bár nem voltam tag. Az első randink a vizitdíjas népszavazási aláírásgyűjtés volt 2008-ban.

Takács saját stílusát is kiértékelte, úgy fogalmazott:

Az én stílusomtól nem áll messze az ironikus, pikírt humor. Ez láthatóan idegesíti a politikai ellenfeleimet, ami csak motivál. Az emberek jelentős része már kizárólag a közösségi médiából tájékozódik. Azért kell felmennem az online térbe, hogy a mi üzeneteink is eljussanak hozzájuk. Látszik, hogy hatékony a kommunikációm – azért utálnak ennyire.