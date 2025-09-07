Balatonőszödről sétál Kötcsére Magyar Péter

Magyar Péter Balatonőszödtől gyalogol el Kötcsére, ahol 11 órától a Tisza Párt rendezvényt tart – ugyanazon a napon, amikor a fideszes holdudvar összegyűlik a szokásos évi kötcsei pikniken, melyet két évtized után most először élőben is közvetítenek majd. Magyar a Gyurcsány-Orbán-korszak lezárásáért gyalogol többedmagával.

Szimbolikusan is lezárjuk ezt a húsz évet, 2006-tól 2026-ig.

– mondta Magyar az induláskor. Mint mondta, Balatonőszöd neve összenőtt a hazugsággal, Kötcséé pedig a cinizmussal, aztán bejátszott egy részletet Gyurcsány Ferenc őszödi beszédéből (nem a legcifrábbat).

Balatonőszöd 10,5 kilométerre van Kötcsétől, ahová a tervek szerint fél tizenegykor érkeznek meg. A túrát élőben is lehet követni.

Szombat éjjel Orbán Viktor miniszterelnök magángéppel repült haza a válogatott dublini meccséről Budapestre.