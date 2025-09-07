Kövér László: Így kezdődött a hárommillió koldus Magyarországának felszámolása

fideszkötcsekötcsei piknikmagyar péter
2025. 09. 07. 21:48

Orbán Viktor kötcsei beszéde előtt a Fidesz nagy öregjei, Áder János, Deutsch Tamás és Kövér László beszélgettek a pódiumon. Egy ponton a moderátor megkérdezte őket, hogy mik azok az eredmények, amelyekre a legbüszkébbek a Fidesz-kormányzás elmúlt tizenöt évéből. Kövér László, az Országgyűlés elnöke a három legfontosabb eredmény között

  • a fideszes Alaptörvényt,
  • a közmunkaprogramot
  • és a kedvezményes honosítást említette.

A Fidesz-kormány által indított közmunkaprogramról azt mondta:

Erre legyünk nyugodtan büszkék! Történelmi tettet hajtottunk végre. A hárommillió koldus országának felszámolása így kezdődött, tisztelt hölgyeim és uraim!

Az idézett mondat az élőben rögzített videóban 1:14:16-nál kezdődik.

Ezzel a poszttal búcsúzunk olvasóinktól. A 2025-os Kötcsei piknikről szóló hírfolyamunk lezárul.

