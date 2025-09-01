mogyoródviharvillámárvíz
Belföld

Villámárvíz volt Mogyoródon – beszakadt egy főút, több helyen beomlott az árok

admin Mázsár Tamás
2025. 09. 01. 07:24

Komoly károkat okozott a tegnapi villámárvíz Mogyoród területén. Trabalka Szilvia polgármester bejegyzése szerint

az első felmérések alapján a legnagyobb kár a posta (Fóti út) és a Gödöllői úti COOP közötti főútszakaszon keletkezett, ahol a patakpartfal-suvadás nyomán beszakadt az út, valamint több helyen beomlott az árok is. Az útszakasz egy sávra szűkítve van, egy helyen lámpa irányítja a forgalmat.

A mellékutcákat több helyen elmosta a víz, jó hír viszont, hogy a HÉV zavartalanul közlekedik, és az első információk alapján az intézményekben a tanév a mai napon elindul.

