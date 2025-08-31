Hatos lottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

Kihúzták a Hatoslottó 2025/35. heti nyerőszámait. A számok emelkedő sorrendben:
4, 21, 25, 33, 39, 41.
Ezen a játékhéten sem volt telitalálat, így a következő heti sorsoláson 263 millió forintért játszhatnak a játékosok.
További nyeremények:
5 találat: egyenként 319 515 forint
4 találat: egyenként 6 690 forint
3 találat: egyenként 2 545 forint
Fontos változás lesz a lottó történetében, szeptembertől megújul a hatos lottó, már nem csak vasárnaponként lesz húzás. Itt írtunk a részletekről.
Kapcsolódó
Megújul a hatos lottó
Szeptember 4-étől már nem csak vasárnap lesz sorsolás.