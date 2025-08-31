hatos lottólottóhúzásnyeremény
Hatos lottó: itt vannak az e heti nyerőszámok

24.hu
2025. 08. 31. 16:48
Megint nem volt telitalálatos szelvény.

Kihúzták a Hatoslottó 2025/35. heti nyerőszámait. A számok emelkedő sorrendben:

4, 21, 25, 33, 39, 41.

Ezen a játékhéten sem volt telitalálat, így a következő heti sorsoláson 263 millió forintért játszhatnak a játékosok.

További nyeremények:

5 találat: egyenként 319 515 forint

4 találat: egyenként 6 690 forint

3 találat: egyenként 2 545 forint

 

Fontos változás lesz a lottó történetében, szeptembertől megújul a hatos lottó, már nem csak vasárnaponként lesz húzás. Itt írtunk a részletekről.

