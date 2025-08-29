bűnügyrendőrségpozsonyszlovákia
Alig ismerték fel a nyomozók az újpesti gyilkost, aki levágta áldozata ujját, hogy beléphessen annak netbankjába

2025. 08. 29. 07:24

Külföldön fogták el azt a férfit, akit felesége meggyilkolásával és megcsonkításával gyanúsítanak, írja a police.hu.

Több késszúrással és vágással öltek meg egy 52 éves asszonyt újpesti lakásában 2024. december 15-én. Az elkövető az áldozat egyik hüvelykujját is levágta. Az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya ismeretlen tettes ellen indított nyomozást. Az adatok hamar az elhunyt férjére terelték a gyanút. Kiderült, hogy a férfi azért csonkíthatta meg feleségét, hogy a nő telefonján a levágott ujj lenyomatát használva beléphessen a netbankba, ahonnan több százezer forintot utalt át saját céljaira, olvasható a közleményben.

Ebből derül ki, hogy előbb belföldi elfogatóparancsot adtak ki a 45 éves N. Balázs ellen, majd a keresésbe bekapcsolódott a BRFK Célkörözési Osztály és a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ. Európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kibocsátottak, végül a keresett személyt a szlovák rendőrök július 20-án Pozsonyban fogták el, és augusztus 27-én Rajkánál adták át budapesti kollégáiknak.

A nyomozók alig ismerték fel a körözési fotójára nem is hasonlító férfit, aki leborotválta haját és szakállat növesztett.

A BRFK Életvédelmi Osztályán emberölés, kifosztás és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki N. Balázst. A férfi beismerő vallomást tett, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

