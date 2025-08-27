„Hozzá sem nyúltunk!” – állítják a 15 éves lányt földre teperő és felváltva megerőszakoló tinik

Tagadják a bűnösségüket azok a minősített szexuális erőszak bűntettével vádolt tizenéves fiatalok, akik tavaly augusztusban egy romos épületbe csaltak egy 15 éves lányt, majd felváltva megerőszakolták – tudta meg a 24.hu.

Jogg Zsolt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre válaszul azt mondta, hogy a lány csuklóját megfogó és romos épületbe rángató férfire 7 év 6 hónap fiatalkorúak börtönében lévő szabadságvesztést, a társára pedig 3 év 9 hónap letöltendő szabadságvesztést kértek. Előbbit nyolc, utóbbit pedig négy évre eltiltanák a közügyektől is.

Kérdésünkre reagálva az ügyész elmondta még, hogy mind a két terhelt tagadta a bűncselekmény elkövetését.

A kislányt elhúzó fiú azt mondta, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el. A másik terhelt azt elismerte, hogy találkoztak a lánnyal és elkísérték egy darabig, de azt állította, hogy egy idő útján elváltak az útjaik és hozzá sem nyúltak

– mondta Jogg.

A vádirat szerint a két fiatal tavaly augusztusban az egyik este az utcán leszólított egy faluból ismert 15 éves lányt, majd beszélgetni kezdtek vele. Ezután azt mondták neki, hogy valami fontosat akarnak mondani, s arra kérték, hogy menjen velük.

A lány beleegyezett ebbe, azonban útközben az egyik fiú megragadta a lány csuklóját, és akarata ellenére elhúzta egy romos épületbe. A másik terhelt pedig kísérte őket. A fiatal lány megpróbálta kirántani kezét a szorításból, de az elkövetők közös erővel leteperték a földre. A lány kérlelte őket, hogy ne bántsák, azonban az egyik fiú megerőszakolta őt, míg vádlott társa lefogta a lányt. A cselekmény után fiatalok cseréltek, és a másik fiú is megerőszakolta a lányt, míg az első erőszakot elkövető vádlott társa lefogva tartotta.

Az elkövetők megfenyegették a lányt, hogy senkinek sem beszélhet a történtekről, és arra is felszólították, hogy maradjon az épületben, amíg ők elmennek. A történtek hatása alatt lévő kiskorú lány azonban felöltözött, és elmenekült. A 15 éves lány a cselekmények végrehajtása érdekében kifejtett erőszak következtében nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Egy másik borsodi férfi ellen azért emeltek vádat szerdán, mert lefogta a nála alvó hétéves kislányt és szexuális cselekményt végzett vele. Erről ide kattintva tudhat meg részleteket.