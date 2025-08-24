balesetmentőautóütközéskispest
Öten megsérültek, amikor felborult egy mentőautó Kispesten

Farkas György
2025. 08. 24. 09:31
A baleset szombaton késő este történt.

Személyautóval ütközött és felborult egy mentőautó szombaton késő este Budapesten, a balesetben öten megsérültek – közölte az Országos Mentőszolgálat vasárnap az MTI-vel.

Azt írták, hogy egy beteget és a hozzátartozóját szállító mentőautó a megkülönböztető jelzéseit használva haladt a kórház felé, amikor a XIX. kerületben egy személyautóval ütközött.

A balesetben a beteg, a hozzátartozója, a személyautó vezetője, a mentőápoló és a mentőautó sofőrje megsérült, helyszíni ellátás után kórházba szállították őket. A felelősség megállapítására vizsgálat indult.

