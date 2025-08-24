autópályakatonakonvoj
Figyelmeztet a HM: külföldi katonák lepik el az autópályákat, a menetoszlop tagjai közé hajtani tilos

2025. 08. 24. 13:57
Külföldi katonai konvoj halad át Magyarország területén, a Röszke-Hegyeshalom útvonalon, tájékoztatta a Honvédelmi Minisztérium az MTI-t. A haditechnikai eszközöket és katonai járműveket szállító menetoszlop vasárnap lép be az országba a Röszkénél, majd az M5-ös autópálya – M0-ás autóút – Budapest – M1-es autópálya – Hegyeshalom útvonalon halad, a határt várhatóan hétfőn éri el.

Hozzáteszik: a katonai szállítójárművek közlekedése miatt fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalokon az említett időpontokban. A járművek, konvojok mérete és haladási módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól, ezért a Magyar Honvédség kéri a közlekedők együttműködését.

A katonai menetoszlop tagjai közé behajtani veszélyes és tilos.

