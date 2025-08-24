A nap legfontosabb hírei – 2025. 08. 24.

Lássuk, mi történt 2025. augusztus 24-én, vasárnap:
- Hadházy Ákos újabb fotókat közölt Hatvanpusztáról: az épületben szerinte van egy hatalmas kandalló is
- Figyelmeztet a HM: külföldi katonák lepik el az autópályákat, a menetoszlop tagjai közé hajtani tilos
- Tűz Budapesten: 500 négyzetméteren égtek talpfák Angyalföldön
- „Maradok!” – Nagy Márton cáfolta Magyar Péter információit a távozásáról
- Barátság-kőolajvezeték: Zelenszkij azt mondja, folytatják a támadásokat, míg Oroszország bele nem egyezik a tűzszünetbe
- Meghalt Lang András, a Pesti Est alapítója, Sólyom László kampánycsapatának tagja
- Vízelvezetőbe csúszott az autó, a sofőr időben kimászott, de az utasa megfulladt
- Édesapám majorsága, zsírra szállt por, békepártiság – 12 példát hozott Magyar Péter, hogyan tekerik ki Orbánék a magyar nyelvet
- Lavrov: elismerjük Zelenszkijt a rezsim vezetőjének, készek vagyunk tárgyalni vele
