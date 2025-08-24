Tűz Budapesten: 500 négyzetméteren égnek talpfák Angyalföldön

Több olvasónk is jelezte, illetve képet is küldtek (ezeket a galériánkban megnézheti), hogy hatalmas fekete füst száll Budapesten. Megkerestük a Katasztrófavédelmet, a tájékoztatásuk szerint mintegy 500 négyzetméteren égnek vasúti talpfák a Balzsam utca-Kámfor utca magasságában. Ez a terület egyébként egy kőhajtásnyira van Angyalföld vasútállomástól.

Megtudtuk, a tűzoltók jelenleg két vízsugárral oltják a lángokat,

de további egységek is tartanak a helyszínre. Az Index egy X-re feltöltött videót is talált, amin látható az eset.

Frissítés: a Katasztrófavédelemtől négy óra magasságában megtudtuk, a tűzoltók hét vízsugárral körülhatárolták az égő területet, ezzel megakadályozták a lángok továbbterjedését. A tűz keletkezési körülményeit tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálja a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság.