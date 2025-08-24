34 évvel ezelőtt, 1991. augusztus 24-én kiáltotta ki függetlenségét Ukrajna, melynek polgárai népszavazáson nyilvánították ki szándékukat, hogy elszakadjanak az akkor már vegetáló Szovjetuniótól és önálló szuverén államként létezzenek tovább. Azóta augusztus 24-e piros betűs ünnep az ukránoknál, az orosz invázió kezdete óta pedig még inkább felértékelődött az évforduló jelentősége.

Az ukrán függetlenség napja alkalmából Kijev szövetségesei egymás után küldik a köszöntő üzeneteket, ezekre Volodimir Zelenszij elnök egyesével válaszol az X-oldalán. Donald Trump például egyebek között azt üzente Zelenszkijnek: „Az ukrán emberek lelke megtörhetetlen, az országod bátorsága pedig sokakat inspirál.

Ezen a fontos napon tudd, hogy az Egyesült Államok tiszteletben tartja a harcotokat, tiszteli az áldozathozatalaitokat, és hisz a jövő Ukrajnájában, mint független nemzetben.

És arról is írt még üzenetében Trump, hogy a háborúnak végre véget kell vetni, Amerika pedig támogatja, hogy tárgyalások mentén szülessen olyan lezárás, ami tiszteletben tartja Ukrajna méltóságát és szuverenitását. Zelenszkij válaszában azt írta, nagyra értékeli Trump üzenetét, és kifejezte elköteleződését, hogy vállt vállnak vetve dolgozzanak együtt az igazságos békéért.

Szintén kifejezte jókívánságait Zelenszkijnek és az ukrán népnek Recep Tayyip Erdogan török elnök, aki Zelenszkijnek jó egészséget, az ukrán embereknek pedig békét kívánt, míg Hszi Csinping kínai vezető pedig az ukrán-kínai gazdasági kapcsolatok fontosságát hangsúlyozta.

Trump mellett üzent még Zelenszkijnek mások mellett Mark Rutte NATO-főtitkár, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Emmanuel Macron francia, Alar Karis észt és Alexander Stubb finn elnök, valamint Keir Starmer brit miniszterelnök is. XIV. Leó pápa pedig úgy köszöntötte Ukrajnát, hogy a Szűzanya közbenjárását kéri a háborútól szenvedő nép érdekében.

Annak nem találtuk nyomát, hogy a magyar kormány részéről bárki üzent volna Ukrajnának a függetlenség napja alkalmából, rákérdeztünk minderre a Kormányzati Tájékoztatási Központnál, ha kapunk választ, frissítjük a cikket.

Zelenszkij: Egy napon eltűnik az ukránok közötti távolság, és ismét egy ország és egy család leszünk

Az ukrán elnök a Majdan térről üzent népének a függetlenség napja alkalmából, ahol a jelenleg orosz megszállás alatt álló ukrán területekkel kapcsolatban tette a fenti kijelentést.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy országa igazságos és biztonságos békére vágyik, hozzátette viszont, hogy Ukrajna kész rendre megtorolni minden orosz támadást, és kárt tenni az orosz stratégiai infrastruktúrában (így például a Magyarország energiaellátását is biztosító Barátság-kőolajvezetékben) mindaddig, amíg Oroszország bele nem egyezik a tűzszünetbe.

Senki sem akadályozhat meg bennünket ezekben a válaszcsapásokban, mert igazságosak. Ukrajna már bebizonyította, hogy képes az ellenállásra a világ második legerősebb hadseregével szemben, és sikerrel védelmezi függetlenségét

– idézi az elnök ünnepi beszédét az MTI.

Zelenszkij leszögezte, hogy Ukrajna nem köt elvtelen kompromisszumokat a béke érdekében, valamint méltányos és átfogó békeszerződést akar biztonsági garanciákkal. Csak mi dönthetünk a jövőnkről – hangsúlyozta, kifejezve reményét egyúttal, hogy Ukrajna olyan erős biztonsági garanciákat kap a szövetségeseitől, hogy senkinek nem juthat eszébe, hogy újra megtámadja az országot.