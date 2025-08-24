lang andrásmeghalt
Belföld

Meghalt Lang András, a Pesti Est alapítója, Sólyom László kampánycsapatának tagja

Illusztráció: 24.hu
Szerző: Csóti Rebeka / 24.hu, Image: 803252769, Fotó: Fotó 24Hu
admin Molnár Dávid
2025. 08. 24. 16:49
Illusztráció: 24.hu
Szerző: Csóti Rebeka / 24.hu, Image: 803252769, Fotó: Fotó 24Hu

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Lang András életének 56.évében, méltósággal viselt, hosszú betegség után 2025. augusztus 24-én békében, családja körében elhunyt. Temetése 2025. augusztus 26-án 11:30-kor lesz a Szentendrei Izraelita Temetőben.
Aznap délután 16:00-tól közös megemlékezést tartunk a Kacsakőben. Mindenkit szeretettel várunk, aki ismerte és szerette Andrást!

írta fia, Lang Dani Facebookon. A posztot az Index szemlézte. Schiffer András politikus posztjában kitér arra, Lang András volt az EST Médiacsoport egyik alapítója, a Drums és az Energomat billentyűse, Sólyom László köztársasági elnöki választási kampánycsapatának tagja, illetve Szentendre város volt önkormányzati képviselője is.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Hasznos új funkciót kapott a Messenger
Lyukat égetett a lány fejbőrébe a fodrász, de azért a vágás árát elkérte
Lerántott a villamosról egy 72 éves nőt
Egy éve ilyenkor: nagy a tanárnő melle – panaszkodott a szülő az igazgatónak
Tűz Budapesten: 500 négyzetméteren égnek talpfák Angyalföldön
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik