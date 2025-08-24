Meghalt Lang András, a Pesti Est alapítója, Sólyom László kampánycsapatának tagja

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Lang András életének 56.évében, méltósággal viselt, hosszú betegség után 2025. augusztus 24-én békében, családja körében elhunyt. Temetése 2025. augusztus 26-án 11:30-kor lesz a Szentendrei Izraelita Temetőben.

Aznap délután 16:00-tól közös megemlékezést tartunk a Kacsakőben. Mindenkit szeretettel várunk, aki ismerte és szerette Andrást!

– írta fia, Lang Dani Facebookon. A posztot az Index szemlézte. Schiffer András politikus posztjában kitér arra, Lang András volt az EST Médiacsoport egyik alapítója, a Drums és az Energomat billentyűse, Sólyom László köztársasági elnöki választási kampánycsapatának tagja, illetve Szentendre város volt önkormányzati képviselője is.