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Pár napig kitartott egy szabály mellett, de most visszavonulót fújt a FIFA

Vinicius Junior a Marokkó elleni vb-mérkőzés előtti sajtótájékoztatón.
Waleed Zein / ANADOLU / Anadolu via AFP
admin Futó Csaba
2026. 06. 15. 15:39
Vinicius Junior a Marokkó elleni vb-mérkőzés előtti sajtótájékoztatón.
Waleed Zein / ANADOLU / Anadolu via AFP

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség megváltoztatta korábbi álláspontját, és mostantól kezdve spanyolul is lehet kérdezni a játékosokat a labdarúgó-világbajnokság hivatalos eseményein.

Komoly felháborodást váltott ki a FIFA azzal, hogy kikötötte: a vb sajtóeseményein, így például a sajtótájékoztatókon csak angolul, vagy az adott válogatott hivatalos nyelvén lehet kérdezni a labdarúgókat. Leginkább Mexikóban, az egyik házigazdánál kritizálták ezt a döntést.

A furcsa szabály egyik csúcspontja volt, amikor a brazil-marokkói csoportrangadó előtt egy újságíró, betartva a protokollt, angolul kérdezte Vinícius Juniort.

A játékos, hallva a spanyol akcentust jelezte, kérdezzék nyugodtan spanyolul, mire a FIFA helyszíni alkalmazottja jelezte, erre nincs lehetőség, és nincs is spanyol tolmács a helyszínen.  

De hasonló helyzetbe került marokkói Asraf Hakimi, valamint a holland Frenkie De Jong is, akik szintén jelezték, szívesen válaszolnak spanyolul a kérdésekre, de nem engedték nekik.

Az El Mundo az AFP-re hivatkozva arról ír, hogy a FIFA az egyre több kritika miatt mostantól a spanyol szinkrontolmácsolást is lehetővé teszi a sajtótájékoztatókon, a FIFA oldalán már el is elérhető ez a funkció.

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