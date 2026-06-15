A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség megváltoztatta korábbi álláspontját, és mostantól kezdve spanyolul is lehet kérdezni a játékosokat a labdarúgó-világbajnokság hivatalos eseményein.

Komoly felháborodást váltott ki a FIFA azzal, hogy kikötötte: a vb sajtóeseményein, így például a sajtótájékoztatókon csak angolul, vagy az adott válogatott hivatalos nyelvén lehet kérdezni a labdarúgókat. Leginkább Mexikóban, az egyik házigazdánál kritizálták ezt a döntést.

A furcsa szabály egyik csúcspontja volt, amikor a brazil-marokkói csoportrangadó előtt egy újságíró, betartva a protokollt, angolul kérdezte Vinícius Juniort.

😱🔥 LO MISMO QUE A HAKIMI 🧐😅 A Vinícius le estaban preguntando en inglés y, como escuchó que era de España, pidió que cambie y le pregunte en español. Pero NO LO DEJARON porque “no tienen español como interpretación remota”. pic.twitter.com/qqC5vZnlqh — Ecuagol (@ECUAGOL) June 13, 2026

A játékos, hallva a spanyol akcentust jelezte, kérdezzék nyugodtan spanyolul, mire a FIFA helyszíni alkalmazottja jelezte, erre nincs lehetőség, és nincs is spanyol tolmács a helyszínen.

De hasonló helyzetbe került marokkói Asraf Hakimi, valamint a holland Frenkie De Jong is, akik szintén jelezték, szívesen válaszolnak spanyolul a kérdésekre, de nem engedték nekik.

Az El Mundo az AFP-re hivatkozva arról ír, hogy a FIFA az egyre több kritika miatt mostantól a spanyol szinkrontolmácsolást is lehetővé teszi a sajtótájékoztatókon, a FIFA oldalán már el is elérhető ez a funkció.