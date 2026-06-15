Rekordot döntött a Metallica budapesti dupla koncertje

Minden idők legnagyobb budapesti stadionkoncertjeit produkálta a Metallica M72 World Tour című turnéjának két magyarországi állomása – derül ki a Universal Music lapunkhoz eljuttatott közleményéből.

A nézőcsúcsot döntő dupla koncertet június 11-én és 13-án tartották meg a Puskás Arénában,

ezeken együttvéve több mint 150 000 rajongó vett részt.

Magyar dalok is felcsendültek

Mint arról korábban a 24.hu is beszámolt, a legendás heavy metal zenekar tagjai ezúttal is tartották magukat ahhoz a szokásukhoz, hogy minden turnéállomáson előadnak egy-egy dalt az adott országból.

Az első fellépésen Kirk Hammett gitáros és Rob Trujillo basszusgitáros a Pokolgép Totális metál című dalát dolgozták fel több-kevesebb sikerrel – többek közt a Pokolgép frontembere, Kalapács József is megszakértette, miért nem volt jó.

A második koncerten már nagyobb sikere volt a kiválasztott dalnak: ezen az alkalmon a Quimby Hoppá című számát adták elő. Erről azóta a zenekar frontembere, Kiss Tibi is nyilatkozott, aki elmondta, hogy őt már fél évvel ezelőtt felhívta Antal Nimród rendező, hogy nem kizárt, hogy a Metallica egy Quimby-számmal érkezik majd Budapestre.