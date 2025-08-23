magyar péterorbán viktorhorvátországgyőzelmi terv
Belföld

Magyar Péter: Orbán győzelmi terve földbeállt, mielőtt beindult volna

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Mázsár Tamás
2025. 08. 23. 09:22
Adrián Zoltán / 24.hu

Teljes a káosz a kormányzati kommunikációban – írja Magyar Péter a miniszterelnök horvátországi útjával kapcsolatban.

Korábban azt mondták, hogy nyaralni megy Orbán Viktor. Tegnap, amikor kiderült, hogy a kormányzati oligarchák luxusrepülőjén érkezett egy luxushajóra, akkor már munkáról és győzelmi tervről kezdtek el hadoválni. Szegény győzelmi terv úgy járt, mint korábban az orbáni repülőrajt. Földbeállt, mielőtt beindult volna

– írja a Tisza Párt vezetője, aki ezután Lázár János korábbi mondatait idézte: „Nekem személyesen teljes egészében elegem van a luxizásból, a repülőzésből, a jachtozásból és az egészből, amit néhány ember ebben az országban a megteremtett lehetőséggel csinál. A Fidesz nevében azt várjuk el, hogy ezt minél hamarabb hagyják abba, mert ezzel szégyent hoznak az egész közösségünkre”

Magyar szerint Orbán Viktor láthatóan nem hallgatott Lázár Jánosra.

A miniszterelnök péntek késő este közölte Horvátországból, hogy készen van a győzelmi terv.

