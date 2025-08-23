a nap legfontosabb hírei
A nap legfontosabb hírei – 2024. 08. 23.

2025. 08. 23. 21:35

Magyar Péter: Egy ilyen botrány után minden uniós tagállamban azonnal távozna a miniszterelnök

Lefotózták Orbánékat: egy Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó magángéppel repültek az Adriára

„A kiskakas kukorékol” – Orbán reagált az utazását érintő kritikákra

Így örökíti meg alanyait üveglemezen a modern kori vándorfényképész

Nem a magyar-ukrán viszonyon múlhatott a Munkács elleni orosz támadás, de az alaszkai csúccsal összefügghet

„Éveken át félrediagnosztizáltak, ez pedig hatással volt a karrieremre” – 45 évesen indul a US Openen a teniszklasszis

„Nem kell diétázni, edzőterembe járni, elég mindent megcsináltatni” – hol húzódik a plasztikáztatás egészséges határa?

Merő Péter lefagyott a Szerencsekerékben: csak három betűnyi segítséget kapott a fődíj játékban
Megmutatta ritkán látott férjét az ATV műsorvezetője, Krug Emília
Dobó Ági fiai az egész nyári szünetet végigtanulták, hogy egy év Costa Rica-i tanulás után magyar tanrend szerint folytathassák az iskolát
Péter, annyira vagyunk veletek szolidárisak, mint amennyire ti velünk – üzente Szijjártónak a lengyel külügyminiszter
