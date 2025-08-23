A nap legfontosabb hírei – 2024. 08. 23.

Magyar Péter: Egy ilyen botrány után minden uniós tagállamban azonnal távozna a miniszterelnök
Lefotózták Orbánékat: egy Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó magángéppel repültek az Adriára
„A kiskakas kukorékol” – Orbán reagált az utazását érintő kritikákra
Így örökíti meg alanyait üveglemezen a modern kori vándorfényképész
Nem a magyar-ukrán viszonyon múlhatott a Munkács elleni orosz támadás, de az alaszkai csúccsal összefügghet
„Éveken át félrediagnosztizáltak, ez pedig hatással volt a karrieremre” – 45 évesen indul a US Openen a teniszklasszis
„Nem kell diétázni, edzőterembe járni, elég mindent megcsináltatni” – hol húzódik a plasztikáztatás egészséges határa?