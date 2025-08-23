Magyar Péter: Egy ilyen botrány után minden uniós tagállamban azonnal távozna a miniszterelnök

Orbán Viktor totális lebukása, a korrupció mintapéldája – így reagált Magyar Péter arra, hogy lefotózták a miniszterelnököt, amint csapatával Schmidt Mária magángépével repült Horvátországba.

A Tisza Párt elnöke a Facebook-posztjában úgy fogalmazott: egy ilyen botrány után minden uniós tagállamban azonnal távozna a miniszterelnök.

Orbán Viktor egy hete még azt a látszatot próbálta kelteni, hogy fapados repülővel utazik, most pedig az egyik legtöbb pénzzel kitömött oligarcha család (Schmidt Mária, Ungár Péter) luxusgépén utazik az adriai luxushajókázásra.

– írta Magyar, majd hozzátette: „Korábban Orbán Viktor személyesen Schmidt Máriáék kedvéért módosított adójogszabályokat, hogy az oligarcháknak ne kelljen adót fizetniük. Ezután pedig ingyen nyaral Schmidt Máriáék adriai palotájában és ingyen utazgat a család luxusgépén.”

Korábban még egyértelműen azt mondták, hogy nyaralni megy a miniszterelnök. Most a lebukás után már munkáról hazudnak

– közölte Magyar, aki egyebek mellett olyan kérdésekre várja a választ, mint hogy mennyibe került a repülőút, ki fizette, vagy hányszor repült már Orbán ezen a gépen, és azokat az utakat ki fizette.