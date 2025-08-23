Így örökíti meg alanyait üveglemezen a modern kori vándorfényképész

Laczkó Péter vándorfényképész egy átalakított Volkswagen furgonnal járja az országot. Rendezvényeken, fesztiválokon készít portrékat az ambrotípia nevű eljárással, amelynek eredete az 1850-es évekre vezethető vissza. Az Ördögkatlan fesztiválon nekünk is megmutatta, hogyan jelennek meg fotói az üveglemezeken.