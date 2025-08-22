renner erikalúgos orvoszaklatásr. lászló
Belföld

Ismét letartóztatták Renner Erika zaklatóját

Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2025. 08. 22. 19:23
Szajki Bálint / 24.hu

Elrendelte a bíróság Renner Erika régi zaklatójának, R. László letartóztatását – tájékoztatta Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség szóvivője a 24.hu-t. Mint ismert, a férfit emberölés előkészülete miatt gyanúsította meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság, mivel kedden felcsöngetett a nő lakására, és azt hörögte „még egyszer idejövök és megölöm a Renner Erikát”.

Információink szerint a 60 éves férfi tagadta, hogy megfenyegette volna a lúgos orvos áldozataként ismert nőt, az állította, hogy csak annyit mondott kaputelefonban, hogy „hazudik Renner Erika”.

A férfi ellen korábban zaklatás gyanújával indult eljárás, de azt a beszámíthatóságának hiánya miatt végül július közepén megszüntették és kiengedték a letartóztatásból.

A mostani letartóztatását erre való tekintettel az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben hajtják végre.

