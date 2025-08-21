renner erikapárjazaklatóüldözés
Az utcán üldözte Renner Erika párja a nő zaklatóját

2025. 08. 21. 07:34
Átlagos este volt, éppen ült a kanapén, amikor megcsörrent a kaputelefon és a zaklatója szólt bele – mondta kedd estéjéről Renner Erika az RTL Híradójának. A kaputelefont a párja vette fel. A zaklatója bemutatkozott, majd azt mondta, hogy

ha még egyszer idejövök, akkor kinyírom Renner Erikát.

A férfi ezután elmenekült a helyszínről, a nő párja viszont üldözőbe vette és videót is készített. A zaklató végül villamossal menekült el. Renner Erika azt mondja, zaklatója egyre közelebb kerül hozzá.

Amint arról szerdán beszámoltunk, elfogták a lúgos orvos áldozatának zaklatóját, miután a férfi kedden ismét megfenyegette Renner Erikát. Szintén tegnapi hír, hogy zaklatás helyett emberölés előkészületével gyanúsítják Renner Erika fenyegetőjét.

R. Lászlót korábban letartóztatták, mert a közöttük folyamatban lévő polgári per májusi tárgyalásán megtámadta Rennert. A kényszerintézkedés helyszínéül az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelölték ki, az ügyészség azonban július 18-án megszüntette a férfi letartóztatását. Sőt, miután az elvégzett elmeorvos-szakértői vizsgálat alapján képtelen cselekményei következményeinek felismerésére, a büntetőeljárást is megszüntették vele szemben.

