Nem kapott megbízást a Covid-időszakban beszerzett lélegeztetőgépek átalakítására az a kutatóintézet, amelyikről Takács Péter beszélt

Tavaly áprilisban, a parlament Népjóléti Bizottsága ülésén Szabó Tímea kérdezte Takács Pétert arról, mi lesz a sorsa annak a 12 ezer lélegeztetőgépnek, amit a koronavírus-járvány első hullámában a kormány sebtében, óriási összegért beszerzett. Az egészségügyi államtitkár elmondta, a lélegeztetőgépek különböző tudásszintűek. Vannak, amelyek az intenzív osztályos igénybevételnek, az ottani elvárásoknak megfelelnek. „Ezek nagy része most is kórházaknál van, tehát a régebbi gépeket lecseréltük, a régieket leselejteztük, az újak pedig beálltak” – magyarázta, hozzátéve, hogy a gépek egy része kisebb tudásszintű, ezek non-invazív légzéstámogatásra alkalmas berendezések, amelyekre külön terve van a kormánynak.

Ezeket most a Bay Zoltán Kutatóintézet bevonásával vizsgáljuk, hogy hogyan tudjuk úgy átalakítani, hogy 77 ezer alvási apnoés honfitársunknak természetben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő tudja odaadni

– mondta az államtitkár tavaly áprilisban, jelezve, hogy a HUN-REN kutatóhálózat tagjaként működő intézet bevonásával a lélegeztetőgépek jelentős részét jó eséllyel át tudják alakítani az alvási apnoés betegek támogatására, ezzel is csökkentve a raktáron tartott készletet.

Több mint egy évvel az államtitkár bejelentése után megkérdeztük a Bay Zoltán Kutatóközpontot, hogy áll a projekt. Megkapták-e már a betegek a gépeket, egyáltalán hány darab lélegeztetőgép átalakításáról van szó, és hogyan alakították át azokat? Az iránt is érdeklődtünk, hogy mennyibe kerül a gépek átalakítása. Meglepő választ kaptunk:

A Bay Zoltán Kutatóközpont nem kapott megbízást a Covid-időszakban beszerzett lélegeztetőgépek átalakítására, így ilyen irányú projektben nem veszünk részt.