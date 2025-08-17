momentumplakátkampány
Plakátkampányt indít a Momentum

Momentum Facebook oldala
admin Papp Atilla
2025. 08. 17. 12:22
Momentum Facebook oldala

A kormányváltás rajtad múlik! jelszóval indít plakátkampányt a Momentum. A párt idén nyáron döntött arról, hogy nem indul a 2026-os országgyűlési választáson, hogy ne ossza meg az ellenzéki szavazatokat, ám ennek ellenére mindent meg kívánnak tenni a kormányváltásért. Ezt a célt szolgálja a mostani plakátkampány is.

Mindent megteszünk a kormányváltásért, amihez az is kell, hogy bemutassuk országrombolásukat, az ellopott vagyonból folytatott luxizásukat

írta a Momentum a Facebookján.

Az utcákra 13 különböző, első ránézésre AI-jal készült grafikával ellátott plakátot helyeznek ki: a többségükön fideszes politikusok és a kormánypárthoz köthető személyek karikatúrái láthatók dollárra hasonló bankók, vagy Matolcsy György esetében aranyrudak számolása közben, de megidézik az ereszen lecsúszó Szájer Józsefet, a hajón bulizó Borkai Zsoltot és a Megafon is.

A plakátok alább megtekinthetők:

