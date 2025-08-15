Több villamos forgalma megváltozik pályafelújítások miatt Budapesten

Pályafelújítás és forgalmi változás lesz az 1-es és a 12-es, 14-es villamos vonalán augusztus utolsó két hetében – közölte a BKV Zrt.

A BKV augusztus 16. és 31. között folytatja a pesti oldalon Budapest villamoshálózatának megújítását: az 1-es villamos vonalán, a Lurdy Ház és a Közvágóhíd között, valamint a 12-es és a 14-es villamosok vonalán, Angyalföld kocsiszín környezetében cserélik a szakemberek a pálya elhasználódott elemeit.

Az 1-es villamos vonalán a Lurdy Ház (Mester utca) és a Közvágóhíd közötti szakaszon 1344 méter új sínt fektetnek le. A 12-es, 14-es villamos vonalán Angyalföld kocsiszínnél több pályaelemet kicserélnek és két új kitérőt építenek be.

A felújítási munkálatokkal járó forgalmi változásokról a BKK honlapján lehet tájékozódni. A BKV köszöni az utasok türelmét, írta a közlemény.