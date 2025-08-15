Vizsgálatot indított a Honvédelmi Minisztérium, miután ismeretlenek betörtek a kecskeméti katonai repülőtérre és több vadászgépet megrongáltak

A Honvédelmi Minisztérium közölte, hogy vizsgálatot indított, hogy kiderítse, kik törtek be és loptak el repülőgép-alkatrészeket a kecskeméti katonai reptérről, miután péntek reggel a Blikk hírt adott az esetről.

A lap azt szerette volna megtudni a HM-től, kik felelnek a reptér őrzéséért, miért nem vették észre a behatolókat és kit terhel a felelősség a történtekért, amire az alábbi választ kapta: „Az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandárhoz tartozó kecskeméti repülőtér őrzés-védelmével kapcsolatos információ a Hvt. 15.§ alapján nem nyilvános adat. A MiG-29 típusú repülőgépeket több mint tíz éve kivonták a Magyar Honvédség rendszeréből.

A honvédelmi miniszter belső vizsgálatot rendelt el az ügyben. Az ügyben a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság is indított eljárást.

A NATO annyit reagált a lap megkeresésére, hogy nem segíthetnek konkrétumokkal, ugyanis a magyar szervek illetékesek az ügyben.

A Blikk cikke szerint két héttel ezelőtt ismeretlenek betörtek a kecskeméti katonai reptérre, és ellopták az MIG-29-es vadászgépek alkatrészeit. A betörők egyszerű módszerrel jutottak be a reptérre: átvágták a drótkerítést.