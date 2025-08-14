Lázár János: Orbán Viktor már pontosan érti is, hogy miben akarnak változást a magyarok, és változtatni fog

Online tartott általa világszámnak nevezett Lázárinfót Lázár János csütörtökön este, a kommentelők kérdésére válaszolva pedig egyebek mellett arról beszélt, hogy „racionálisan több érv szól amellett, hogy maradjunk, mint hogy menjünk. Szerintem több volt a jó, mint a rossz az elmúlt 15 évben.”

A Telex beszámolója szerint az építésügyi és közlekedési miniszter úgy látja, a 2026-os parlamenti választáson a káosz és a stabilitás között kell választani.

Szerintem Magyar Péter káoszt fog hozni az országra. Orbán Viktor pedig meg fogja érteni, sőt szerintem már pontosan érti is, hogy miben akarnak változást a magyarok, és változtatni fog. Abban nincs vita, hogy változásra van szükség Magyarországon. A kérdés az, hogy a káoszba visz a változás, vagy pedig egy új rendbe, a Fideszen belül és a Fideszen kívül

– mondta.

Úgy látja, hogy a kormány nem csupán Magyar megjelenése miatt kezdett el foglalkozni a magyarok problémáival, mert 15 éve ezt teszik. Ha bizalmat kapnak, a munkát folytatják. Ő kitart amellett, hogy félkész ország a miénk, Orbán Viktor szerint viszont 75 százaléknál járunk.

Matolcsy György személyes teljesítményéről kifejezetten jó véleménnyel van Lázár, de azt nem tudja, hogy a rá bízott vagyonnal hogyan bánt a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke. Az MNB-vagyon alapítványi kiszervezését állítása szerint túlzásnak tartotta, de ettől függetlenül ezt lehetett volna transzparens módon és jól csinálni.

Bárhol, bármikor kiállnak Magyarral vitázni, de arról nem beszélt, hogy Orbán ezt miért nem vállalja. (A miniszterelnök korábban azt mondta, nem tudja, miről kellene vele vitáznia.)

Arra a kérdésre, hogy miért hazudnak a politikusok minden hullámhosszon, Lázár úgy felelt,

az, hogy vannak politikusok, akik bizonyos hullámhosszokon hazudnak, az a szakmával együtt járó feladat és kötelesség. Én úgy gondolom, hogy igyekszem minden kérdésre korrekt választ adni.

Arról ugyanakkor nem tud a miniszter, hogy kastélya lenne, mint az az egyik kérdező állította. Lázár szerint csak egy vendégházban van tulajdonrésze Batidán, és ez csak egy üzleti vállalkozás – ami egyébként elég jól fizet neki. Mint mondta, a vagyonnyilatkozata és az szja-bevallása is nyilvános, így bárki összeszámolhatja, hogy mennyi jövedelemre tett szert.

Arról is beszélt a miniszter, hogy a kormány célja, hogy az ország második fővárosa és a Kárpát-medence keleti részének a fővárosa legyen Debrecen, ezért is megy oda annyi fejlesztés. Az ugyanakkor komoly belső vitákat gerjeszthet a városban szerinte, ha több tízezer új munkavállaló jelenik meg az ipari parkokban, és ezt mindenképp meg kell beszélni a debreceniekkel, olvasható a Telex cikkében.