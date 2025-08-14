Forradalmi változások jönnek Budapest éjszakai közlekedésében

Sokkal több éjjel-nappali járat, több éjszakai villamos és troli, egyszerűsített, utasbarátabb rendszer, illetve átalakított és új éjszakai buszútvonalak; csütörtökön kezdődik a társadalmi egyeztetés a budapesti éjszakai közlekedés átalakításának terveiről, melynek részleteit Bodor Ádám mobilitási vezérigazgató-helyettes és a BKK szakemberei mutatták be. A Telex azt írja, hogy a tervek szerint

a jelenleg közlekedő 3 éjjel-nappali járat helyett 28 lesz,

köztük 21 busz,

három troli

és négy villamos is,

a jelenlegi vagy átalakított formájában megmaradna 40-es, csak éjszaka járó busz is,

a most közlekedő 50 éjjeli járat száma pedig leghamarabb novembertől 68 lehet majd.

A módosításra a vállalat szakemberei szerint azért van a szükség, mert több helyen változtak az utasigények, megjelentek új létesítmények, amik nagyobb tömegeket vonzanak. A belvárosban ráadásul zsúfoltságot is tapasztalnak, a lefedettségben pedig vannak hiányosságok. Budapestnek vannak olyan részei, amelyek bár sűrűn lakottak, de éjszaka nem érhető el 1 kilométeren belül közösségi közlekedés. Az átalakításon a háttérben régebb óta dolgoztak, de Vitézy Dávid, illetve a Podmaniczky Mozgalom javaslatára a Fővárosi Közgyűlés is kérte az újragondolást, illetve a már megvalósult hosszabb metróközlekedést is.

A BKK az átalakítással kapcsolatban mostanra részletes, kész tervekkel állt elő, de ezeken a csütörtökön induló társadalmi egyeztetés után még módosíthatnak. A tervek között megszaporodó éjjel-nappali járatok, köztük is a villamosok számítanak majd a legnagyobb újdonságnak. Hétvégén a villamosok közül

az 1-es 15 perces követéssel;

a 17-es villamos 17A jelzéssel a Móricz Zsigmond körtérig 30 perces követéssel;

a 47-es villamos pedig 15 perces követéssel éjjel-nappal közlekedne.

Hétköznap ugyanitt a villamoséval azonos útvonalon buszok járnának majd, ugyanazzal a számozással. Ennek oka, hogy hétköznap jóval kevesebben használják az éjszakai járatokat. Nonstop járatként megmarad a nagykörúti 6-os villamos, ami továbbra is mindennap közlekedik majd. A BKK szakemberei azt mondták, hogy a bevezetés után mérnék az adatokat és készek rugalmasan módosítani – írták.

A négy villamos mellett összesen 24 nappali troli- és autóbuszjárat is megjelenik az éjszakában. Új, éjjel-nappali járatként, a nappalival azonos útvonalon járnának majd a 16, a 38, a 38A, az 57, az 58, a 105, a 114, a 118, a 137, a 147, a 182, a 187, a 198 és a 266 jelzésű buszok.

Mindezek mellett három buszvonal meghosszabbított útvonalon közlekedhet majd éjjel-nappal:

az 5-ös busz a Hűvösvölgyig,

a 9-es busz az Örs vezér teréig,

a 210-es busz pedig a Normafáig,

A 75-ös troli a Kápolna térig,

a 77-es és a 80-as troli pedig a Blaha Lujza térig.

Az egyszerűsítés érdekében két éjszakai járat változatlan útvonallal, nappali jelzéssel közlekedik majd, tehát a 963-as helyett a 63-as, a 964-es helyett pedig a 164-es.

További hat nappali járatot pedig teljes egészében lefednek az éjszakaiak: a 12-es villamost, az 50-est, a 97E-t, a 85-öst, a 196A-t és a 223E-t . A két egyébként is éjjel-nappali buszjárat, a 100E és a 200E megmarad. Annyi változás lesz, hogy utóbbi egész éjjel Kőbánya-Kispestig jár majd.

Az egész városra kiterjedő éjszakaihálózat-átalakítást a BKK weboldalán augusztus 14.-től, tehát mától lehet véleményezni egészen augusztus 31-ig, de lesznek személyes lakossági fórumok is. Szeptemberben a társadalmi egyeztetés eredményeit gyorsan értékelik majd, ha minden a terv szerint halad és nem lesz szükség nagyobb átalakításokra, akkor novemberben akár jöhet is az új éjjeli közlekedési rend Budapesten.