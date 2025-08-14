- Titkolja a honvédelmi tárca cége Ruszin-Szendi luxusvillájának szerződéseit
- Nem hallgatta ki a rendőrség Pokorni Zoltánt, akinek a házát egy önkormányzati dolgozó takarította – megszüntették a nyomozást
- Soron kívül átvizsgálják a BKV összes autóbuszát, miután két napon belül három jármű is kigyulladt
- Magyar Péter bejutott a székesfehérvári kórházba: Az orvosigazgató szerint az egyik eset nem történhetett úgy, ahogy az édesanya leírta
- Az MTI nem tartja veszélyesnek, hogy kontextus nélkül lehozta az orosz hírszerzés magyar belpolitikával foglalkozó közleményét
- Mészáros Lőrinc érdekeltségébe került Szlovákia egyik legnagyobb építőipari cége
- Orbán: Nem adhatom át a hatalmat egy másik politikai tábornak, amely teljesen más meggyőződéseket képvisel
- Trump a Putyinnal való találkozásról: Lesz cserebere a határok és a területek körül
- Kigyulladt egy busz Érdnél
A nap legfontosabb hírei – 2025. augusztus 14.
Olvasónk
Olvasónk
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!