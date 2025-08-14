a nap legfontosabb híreihírösszefoglaló
A nap legfontosabb hírei – 2025. augusztus 14.

2025. 08. 14. 20:57
Kandász Andrea reagált Gáspár Győző állítására: „Szó sincs szerelmi kötelékről!”
Botulizmus: így válhat halálossá egy szendvics
Kálnoki Kis Attila: Zsákutcába úszott Shane Tusuppal az Egerszegi-utódnak kikiáltott Jackl Vivien
A 92 éves Vitray Tamásnak nemrég azt mondta az orvosa, hogy a biológiai életkora legfeljebb 60-65 év
Lemondták a Margaret Island és ByeAlex koncertjét az augusztus 20-i állami ünnepségre
