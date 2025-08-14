Soron kívül átvizsgálják a BKV összes autóbuszát

A rendszeres ellenőrzéseken kívüli, azonnali, teljes körű tűzbiztonsági vizsgálatot rendelt el valamennyi autóbuszán a BKV, miután két nap alatt két jármű gyulladt ki, egynek pedig füstölt a motortere. Egyik balesetben sem sérült meg senki, közölte a cég csütörtöki közleményében.

A társaság autóbuszai továbbra is biztonságosan használhatók. Az eddigi vizsgálatok szerint egyedi és véletlenszerű esetekről van szó, semmilyen műszaki vagy üzemeltetési összefüggés nem állapítható meg, tették hozzá.

A közleményben kitérnek rá: a BKV minden autóbusza – így a tűzesetekben érintett mindegyik jármű is – rendszeresen átesik a napi üzembe állítás előtti ellenőrzéseken, valamint tűzbiztonsági szempontból heti rendszeres műszaki vizsgálaton is. Az eddigi vizsgálatok szerint a tűzeseteknél műszaki vagy üzemeltetési összefüggés nem állapítható meg.

Ezek a sajnálatos esetek nem a BKV-buszok általános biztonságát tükrözik. A társaság dolgozói mindent megtesznek azért, hogy a beruházási források csökkenése miatt öregedő flotta ellenére is magas színvonalú és biztonságos szolgáltatást nyújtson a BKV. A járművek állapotának és az utazás biztonságának garantálása a legfontosabb prioritás a cégnél, ezért a társaság haladéktalanul soron kívüli, teljes körű tűzbiztonsági ellenőrzést rendelt el valamennyi autóbuszára. A vizsgálatok kiterjednek az elektromos és üzemanyagrendszerekre, a motortér állapotára, valamint a tűzoltó berendezések működőképességére is. Az események pontos okait szakértők bevonásával folyamatban lévő vizsgálatok tárják fel

– magyarázták.

Felhívták arra is a figyelmet, hogy a BKV üzemeltetésében lévő autóbuszok utastere elkülönül a motortértől, így műszaki probléma esetén az utasok biztonságban, gyorsan el tudják hagyni a járművet. Műszaki hiba miatti tűzesetben még soha senki nem sérült meg a társaság autóbuszain.

„ A buszok mindegyike automata tűzoltóberendezéssel felszerelt, a rendelkezésre álló információk szerint ezek most is működésbe léptek, sajnálatosan azonban a szerdai tűznél nem tudták megakadályozni, hogy a busz teljesen kiégjen.”

2025. augusztus 13-án egy 2015-ben beszerzett és mintegy 500.000 km-t futott Karsan Atak gyulladt ki Budapest belvárosában. Négyen utaztak a buszon, mindannyian, valamint a jármű vezetője is sértetlenül, még a tűz elterjedése előtt leszálltak a járatról. Augusztus 14-én 7:59-kor a XI. kerületi Érdi út – Süveg utca kereszteződésében az 59-es pótló autóbusz motorterében lobbantak fel a lángok. A tűz átterjedt az autóbusz hátsó felére is. Senki nem sérült meg, az utasok, valamint a járművezető biztonságban elhagyta a buszt. Ez a jármű egy 24 éves Mercedes-Benz Citaro típusú autóbusz, amelynek futásteljesítménye már megközelítette az 1,5 millió km-t. 12:10-kor egy utasok nélküli éppen ma 24 éves, több mint 1,3 millió km-t futott Mercedes Citaro hátsó része füstölt. A járművezető kézi tűzoltókészülékkel azonnal megkezdte az oltást, így tűz nem keletkezett.

A BKV szakmai tapasztalatai szerint az autóbuszok optimális maximális életkora 10 év. Bár a társaság mindent megtesz a járművek hosszú távú, biztonságos üzemeltetéséért, a közösségi közlekedés biztonságát és megbízhatóságát leginkább az új járművek folyamatos és ütemezett beszerzése szolgálja. A tűzesetekben érintett idős Mercedes-Benz Citaro autóbuszokat hónapokon belül új járművek váltják ki. A BKV flottájának megújítása a következő években is folytatódik a legidősebb autóbuszok selejtezésével

– jelezték.