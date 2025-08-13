halálesetismeretlen holttestrendőrségszentgotthárd
Belföld

Ismeretlen nő holttestére bukkantak Szentgotthárdon

Faludi Imre MTVA
admin Kassai Zsigmond
2025. 08. 13. 10:03
Faludi Imre MTVA

Női holttestet találtak Szentgotthárdon, de a halott személyazonossága egyelőre ismeretlen – számolt be róla a Nyugat.hu regionális hírportál. A rendőrség nyomozást indított az ügyben.

A rendőrségi felhívása szerint az ismeretlen női holttestet augusztus 11-én, hétfőn találták meg Szentgotthárd területén. Az áldozat személyleírását nyilvánosságra hozták abban a reményben, hogy a lakosság segítségével azonosítani tudják. Eszerint

  • a nő körülbelül 161–165 centiméter magas,
  • testtömege 41–50 kilogramm, közepes testalkatú,
  • haja fekete, hosszú, vállig érő, arca kerekded,
  • megtalálásakor viselt ruházata sötétkék farmernadrág, sötétkék alapon apró virágmintás póló és rózsaszín pulóver volt.

A hatóságok jelenleg is vizsgálják a haláleset körülményeit. A rendőrség azt kérte, hogy aki felismeri a leírás alapján az elhunytat, vagy bármilyen érdemi információval rendelkezik az ügyben, jelentkezzen.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Lelőtték egy WhatsApp-csoport adminisztrátorát, mert kitette az egyik tagot
Mentőben szülte meg a kislányát egy nő Debrecenben
Ritkaság, de Christopher Lloyd a nála 31 évvel fiatalabb feleségével mutatkozott
Visszatér a Sztárban Sztár All Stars: Muri Enikő, Pintér Tibor és Varga Viktor is versenyeznek
Távozik a TV2-től Pachmann Péter
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik