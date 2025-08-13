Ismeretlen nő holttestére bukkantak Szentgotthárdon

Női holttestet találtak Szentgotthárdon, de a halott személyazonossága egyelőre ismeretlen – számolt be róla a Nyugat.hu regionális hírportál. A rendőrség nyomozást indított az ügyben.
A rendőrségi felhívása szerint az ismeretlen női holttestet augusztus 11-én, hétfőn találták meg Szentgotthárd területén. Az áldozat személyleírását nyilvánosságra hozták abban a reményben, hogy a lakosság segítségével azonosítani tudják. Eszerint
- a nő körülbelül 161–165 centiméter magas,
- testtömege 41–50 kilogramm, közepes testalkatú,
- haja fekete, hosszú, vállig érő, arca kerekded,
- megtalálásakor viselt ruházata sötétkék farmernadrág, sötétkék alapon apró virágmintás póló és rózsaszín pulóver volt.
A hatóságok jelenleg is vizsgálják a haláleset körülményeit. A rendőrség azt kérte, hogy aki felismeri a leírás alapján az elhunytat, vagy bármilyen érdemi információval rendelkezik az ügyben, jelentkezzen.