Zalaegerszegi díler buktatta le a budapesti droglabort

Tíz férfit gyanúsít a rendőrség kábítószer-kereskedelemmel, egy további embert pénzmosással, miután befejeződött a nyomozás egy budapesti droglabor ügyében – közölte a rendőrség.

A Zala vármegyei nyomozók korábban azonosítottak egy zalaegerszegi férfit, aki egy budapesti terjesztőtől rendszeresen vásárolt kábítószert és azt helyben továbbértékesítette. A rendőrök eljutottak a drogot előállító két emberhez, akik fővárosi lakásokban készítettek amfetamint tartalmazó folyadékból szilárd halmazállapotú drogot, és azt árulták. A nyomozók tavaly februárban csaptak le különböző helyszíneken a gyanúsítottakra.

A dílereknél tartott kutatások során mintegy 8 kilogramm amfetamint, valamint kokaint, marihuánát, ecstasyt, LSD-t, két gépjárművet, a kábítószerek kezeléséhez és árusításához szükséges eszközöket, valamint különböző valutákat is lefoglaltak.

A lefoglalt drog feketepiaci értéke megközelíti a 40 millió forintot. Az eljárást, amelyben négy budapesti, négy zalaegerszegi, egy dabasi és egy hajdúböszörményi férfit kábítószer-kereskedelemmel, míg egy embert pénzmosással gyanúsítanak, befejezték, és az iratokat megküldték az ügyészségnek.